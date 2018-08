è uno dei feriti dell'incendio di, ma è anche une un "", che nei primi minuti dell'esplosione era intervenuto per bloccare il traffico. Ha 31 anni ed è undi Copertino, in provincia di Lecce, che presta servizio a Bologna.è stato uno dei primi ad intervenire subito dopo l'incendio che ha coinvolto un'autocisterna sul viadotto che sovrasta la via Emilia a Borgo Panigale: l'agente è rimasto ustionato alla schiena in seguito alla forte esplosione e alla deflagrazione che è seguita. La maglietta ignifuga indossata dall'uomo si è liquefatta e ciò ha comportato le ustioni di secondo grado. Il poliziotto era intervenuto per bloccare il traffico diretto sotto il viadotto poi in parte crollato.Le sue condizioni sono stabili e non destano preoccupazioni: l'agente è ricoverato a Cesena, nel reparto grandi ustionati dell'ospedale "Bufalini", e come mostra una foto pubblicata dal quotidiano online LecceSette sta reagendo con il sorriso. Stamattina il poliziotto ha ricevuto la visita del premier Giuseppe Conte, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto della stretta di mano.