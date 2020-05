Riccardo, morto annegato nel torrente a 17 anni: trascinato sott'acqua da un mulinello davanti agli amici

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Maggio 2020, 19:20

, 17 anni, è stato ritrovato, a Mercatale di Ozzano Emilia, nel Bolognese. Il corpo senza vita è stato trovato dai soccorritori nello stesso punto in cui era scomparso, mentre faceva il bagno, e doveLa vittima, un cittadino italiano di origini africane, ha i genitori in Germania e in questi giorni era ospitato a casa dei nonni a Ozzano Emilia. Secondo quanto hanno ricostruito i Carabinieri della Compagnia di San Lazzaro, intervenuti per i rilievi dell'incidente,, più giovani di lui,Uno degli amici ha provato ad aiutarlo tirandolo a galla, ma non c'è riuscito. Dopo che è stato dato l'allarme, sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco a individuare e riportare in superficie il giovane, ma i tentativi di rianimarlo dei sanitari del 118 sono stati inutili.