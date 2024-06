Riccardo Messi, il bassista trovato morto in casa: stroncato da un malore a 44 anni

di Redazione web

Morto in casa, stroncato da un malore il bassista appignanese Riccardo Messi, 44 anni, conosciuto come Ricall. Lo ricorda commosso Maurizio Serafini, organizzatore del festival Montelago: «Non ci voglio credere. Non può essere. Stamattina è stato trovato senza vita Ricall, il nostro bassista, grande amico e compagno di mille avventure. Solo ieri stavamo ragionando sul repertorio che avremmo suonato a Montelago. E' pazzesco. Non ho parole».

Sul posto sono intervenuti 118 e carabinieri. Il decesso è avvenuto per cause naturali.

