Riaperture, dal 26 aprile ok ai ristoranti a pranzo e cena in zona gialla. Ma il coprifuoco resta alle 22

Dalla cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi emergono le prime informazioni sulle riaperture. Si parte dai ristoranti: dal 26 aprile, in zona gialla, dovrebbero riaprire sia a pranzo che a cena, ma soltanto all'aperto. Per ora niente coprifuoco ritardato: dovrebbe restare alle 22, anche in questa prima fase di nuove riaperture.

«È la liberazione, un ritorno alla vita, un ottimo inizio di primavera», dicono fonti leghiste al termine della cabina di regia sul Covid. Giancarlo Giorgetti si sarebbe battuto con forza nella riunione per le riaperture e al termine trapela «soddisfazione» per la road map di aperture progressive a partire dal 26 aprile. «Passa il principio - sottolineano le stesse fonti - che se i dati lo consentono si può riaprire. Oggi vince il buonsenso, nessun partito».

