Riace, revocati gli arresti al sindaco Lucano: divieto di dimora nel comune

Revocati gliper il. Il tribunale del riesame di Reggio Calabria ha revocato gli arresti domiciliari asostituendoli con la misura del divieto di dimora a Riace. La decisione è stata depositata stasera dopo che dal 2 ottobre scorso il primo cittadino era stato arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.Lucano ha così ottenuto la libertà ma non potrà restare nella sua città che in questi giorni è stata palcoscenico di manifestazioni antirazziste a sostegno dell'operato del primo cittadino. Il provvedimento è stato esteso anche alla compagna Tesfahum Lemlem, nei confronti di quest’ultima, invece, il divieto di dimora che le era stato disposto dal gip di Locri è stato sostituito con l’obbligo di firma.