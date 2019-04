Revenge porn, mamma Tiziana Cantone: «Un giorno speciale»

Revenge porn, carcere fino a 6 anni e maximulte di 15mila euro: sì all'unanimità al reato

«Oggi per me è un giorno davvero speciale, un primo e concreto riconoscimento ad una battaglia che ho intrapreso da quando l'avverso destino mi ha portato via il bene più prezioso che la vita mi aveva donato. Una promessa d'amore verso mia figlia che ha dovuto rinunciare alla sua vita per trovare quell'oblio che le sarebbe spettato di diritto».Così commenta il voto sul revenge porn Maria Teresa Giglio, madre di Tiziana Cantone, la donna suicidatasi nel 2016 dopo la diffusione in rete a sua insaputa di un video hot.