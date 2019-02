Perde la merce in autostrada e fa retromarcia col furgone, saltano 15 punti sulla patente

Sabato 9 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 10:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per recuperare la merce volata via dal suo furgone procede a retromarcia su A/11e si ferma a recuperarla, vicino la galleria di Serravalle Pistoiese, passando pericolosamente tra le macchine e i tir. Avvistato dalle telecamere dal Centro Operativo della Toscana è stata allertata una pattuglia che poco dopo l´ha fermato. La Polstrada ha avviato la procedura per segnalarlo alla Motorizzazione ai fini della revisione della patente, defalcandogli pure 15 punti/ Courtesy Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it