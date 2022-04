Ancona, sbaglia la retromarcia e travolge con l'auto i passanti: gravissime due donne

Momenti di terrore quelli vissuti in mattinata in pieno centro ad Ancona : in via Marsala all'angolo con via Matteotti un'auto mentre stava facendo retromarcia ha travolto due anziane che sono volate a terra.

Si è temuto il peggio con l'immediato intervento della Croce Gialla che si è portata sul posto insieme all'automedica e a un altro mezzo del 118. Le due donne a sirene spiegate sono state portate all'ospedale di Torrette, le loro condizioni sono gravi.

Sul posto anche la polizia municipale per la gestione del traffico in un punto cruciale per la viabilità nel centro della città.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Aprile 2022, 17:18

