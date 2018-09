Reti Idriche allarme d'acqua, ​da un convegno a Napoli lo studio della prevenzione dalla corrosione per ridurre le perdite

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alorganizzato da(Associazione per la protezione delle corrosioni elettrolitiche) e ESA (Environmental special activities) di Napoli, a Villa Doria D’Angri, massimo allarme sulle reti idriche italiane dopo uno stufio sulla prevenzione dalla corrosione per ridure le perdite. L’acqua è un bene prezioso al centro del dibattito politico del Paese soprattutto in relazione alle reti idriche, obsolete e precarie, per le quali l’Italia è stata spesso multata dall’Unione Europea. Occorre un nuovo approccio alla progettazione e alla gestione delle reti, e il convegno partenopeo ha rappresentato un’occasione di incontro non solo per chi fa le regole ma anche per ascoltare chi opera da anni in modo virtuoso nel campo.ARERA (Autorità di Regolazione Energia Reti ed Ambiente) ha adottato quest'anno una importante delibera sulla qualità tecnica del servizio, fissando i requisiti minimi e introducendo una serie di incentivi per la riduzione delle perdite nelle reti idriche. Tutto ciò non è però sufficiente: prevenire e monitorare le condizioni delle condotte idriche attraverso una protezione catodica e una precisa scelta dei materiali e dei rivestimenti diviene indispensabile per tenere a bada i fenomeni di corrosione delle reti.