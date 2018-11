Respinto da due ragazze alla sala Bingo, le prende a schiaffi: algerino arrestato per violenza sessuale

Ha, aggredendole e prendendole a schiaffi e spintoni dopo il loro rifiuto: per questo la notte scorsa un algerino di 34 anni,, è stato arrestato intorno all'1.30 dai carabinieri a Padova, davanti al locale Bingo in zona Arcella. L'accusa è di, nei confronti appunto di due donne.La prima vittima è una ragazza di 19 anni, che lo ha respinto mentre lui cercava di: al suo rifiuto, lo straniero l'ha schiaffeggiata e spinta, e la 19enne è andata a ripararsi all'interno del locale dove ha chiamato i carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno raccolto la testimonianza diche aveva subito lo stesso trattamento. L'uomo si trovava ancora davanti al Bingo. Le due donne sono state portate entrambe in ospedale, la più giovanecon due giorni di prognosi.