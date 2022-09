Papà e figlio morti nel giro di due giorni: stroncati entrambi da un tumore. Ai funerali le bare vicine

Padre e figlio, uniti dalla lotta contro la malattia, e purtroppo nella sconfitta. Dopo anni di cure per sconfiggere il tumore, Vincenzo e suo papà Renato, sono morti a due giorni di distanza. Un doppio lutto che ha profondamente colpito la comunità di Santa Maria del Rovere, nel trevigiano, dove vivevano Vincenzo Voltan, 58 anni, operatore socio-sanitario molto apprezzato per la delicatezza con cui approcciava i malati e suo padre Renato, 94 anni, un ex dipendente comunale. Come scrive Il Gazzettino, Renato è deceduto lunedì scorso, mentre Vincenzo, il mercoledì. E lunedì prossimo, i due si ritroveranno vicini, nelle bare per il funerale nella chiesa di Santa Maria del Rovere.

Mette in moto il furgone sotto casa e finisce in un fosso: stroncato da malore

Sempre uniti

Vincenzo era stato sempre vicino a suo padre, scegliendo di trasferirsi a casa sua per stargli vicino, nonostante lui stesso stesse combattendo contro un'aggressiva forma di leucemia, che lo ha strappato alla vita e all'amore della sua famiglia. Il 58enne lascia la moglie Paola, la figlia Martina e la mamma Fiorina, che in pochi giorni ha perso suo marito e suo figlio.

Alessia Pifferi, nelle chat i sogni di una vita come quelle viste in tv. Mai una parola sulla figlia Diana

Un dolce ricordo

«Vincenzo era una persona generosa, altruista, dal cuore grande...ha lottato fino alla fine e persino da paziente consolava gli altri malati, con la stessa delicatezza e lo stesso sorriso con cui per anni aveva svolto il suo servizio. Per lui non era soltanto un lavoro ma una missione di vita», lo ricorda don Adelino Bortoluzzi, il parroco di Santa Maria del Rovere, su Il Gazzettino.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Settembre 2022, 10:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA