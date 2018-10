scomparsa da Ancona il 9 ottobre e ritrovata cadavere il 10 novembre 2017 a Tolentino

sarebbe stata, con la complicità del padre Giuseppe e a confessarlo è il marito stesso della donna. In una deposizione fatta davanti al Pm, durata ben, l'uomo racconta dettagliatamente tutto quello che sarebbe successo il giorno in cui la donna è morta: eraBarbara D'Urso riporta un estratto significativo della confessione dell'uomo in cui spiega come è stata uccisa la donna e come poi hanno provato a sbarazzarsi del cadavere. La donna, il giorno in cui è morta, sarebbe andata a casa del figlio e dell'ex per chiedere dei soldi, aveva problemi economici e spesso si rivolgeva a loro per denaro. I due glielo hanno negato, così Renata è diventata insistente ed è nata una discussione: «Mi sono distratto pochi minuti», ammette Giuseppe Santoleri, «Poi ho visto mio figlio colpirla e lei cadere a terra».I due avrebbero iniziato a discutere, secondo quanto racconta nella deposizione: «Io piangevo, Simone mi diceva di stare zitto». Poi hanno avvolto il cadavere nelle buste, non sapevano cosa farne, così il giovane ha detto al padre di aiutarlo a metterlo nel bagno, dove è rimasto per due giorni. Subito dopo si sono preparati la cena e hanno vissuto come se tutto fosse normale, svolgendo la loro vita come sempre: «Simone ha deciso tutto», prosegue Santoleri, «mi diceva di stare zitto, che ero un ingnorante. Poi però gli ho detto che così non ce la facevo più e ci siamo sbarazzati del cadavere». Renata è stata messa nel bagagliaio dell'auto, portata in una strada di campagna e lasciata rotolare in un fossato, da entrambi.In collegamento dallo studio due amiche di Renata confessano di essere rimaste senza parole. Sapevano delle condizioni economiche disagiate in cui si trovava la donna, ma hanno anche detto che lei era sempre molto preoccupata per il figlio, sapeva che aveva un cancro, lo amava e voleva stargli vicino.