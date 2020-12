Coronavirus, morto a 40 anni il presidente dei giovani commercialisti

Coronavirus, morto a 40 anni Remo Noli: era presidente dei giovani commercialisti di Teramo .

Il Covid uccide un commercialista di 40enne. Remo Noli, di Teramo, è morto ieri mattina nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Mazzini di Teramo. Non aveva nessuna malattia pregressa, anzi «era in formissima - dicono gli amici - si allenava tutti i giorni, alternando palestra e Basket». La notizia della sua morte in pochi è diventata virale. Remo Noli aveva contratto il virus una quarantina di giorni fa. Poco dopo il ricovero in ospedale. Lo riporta Il Messaggero.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Dicembre 2020, 15:43

