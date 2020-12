Da oggi in Italia non ci sono più zone rosse: l'Abruzzo si autoproclama arancione, ma è scontro col governo

Italia senza zone rosse da oggi. Dopo la firma dell'ordinanza del governatore Marco Marsilio, anche l'Abruzzo diventa arancione, ma è polemica con il Governo, secondo il quale la regione deve aspettare il 9 dicembre.

L'ordinanza, secondo la regione, ha efficacia dal momento della sua pubblicazione. Già da questa mattina quindi si applicherà la disciplina prevista nelle cosiddette zone arancioni per gli esercizi commerciali. Il completamento del percorso avverrà mercoledì 9 con la riapertura delle scuole, dopo esattamente 21 giorni di disciplina in zona rossa. "I negozi saranno aperti e da mercoledì torneranno a scuole i ragazzi di seconda e terza media", ha scritto Marsilio su Facebook.

L'anticipazione non è piaciuta al ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia: "Se l'Abruzzo tornasse in zona arancione da mercoledì avrebbe l'intesa del Ministero della Salute. Se decide autonomamente di andare in zona arancione da domani mattina - avverte l'esponente Pd - sarà diffidato perché diventa inevitabile tutelare sul piano sanitario tutti gli abruzzesi e tutti gli italiani".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Dicembre 2020, 08:34

