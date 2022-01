Quasi tutta Italia in zona gialla, una Regione verso l'arancione. Cosa cambia per i non vaccinati

Colori delle Regioni, quasi tutta Italia è in zona gialla e alcune vedono la zona arancione. I dati di oggi del monitoraggio Iss-Ministero della Salute vedono un raddoppio dell'incidenza e l'Rt che schizza a 1,43, ma soprattutto un aumento dei posti occupati in area medica e in terapia intensiva da pazienti Covid.

Ben quattro Regioni dovrebbero passare in zona gialla: sono Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana e Val d'Aosta, che si aggiungono alle altre dieci Regioni già in giallo da lunedì scorso, ovvero Lazio, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Liguria, Marche, Veneto, Friuli, Calabria e le Province di Trento e Bolzano.

Ma c'è anche chi teme di passare in zona arancione: è la Liguria, in particolare, ad aver superato i parametri che determinano il passaggio di fascia. Per passare in arancione infatti una regione deve superare l'incidenza di 150, il 30% di letti in ospedale dedicati al Covid, e il 20% di terapie intensive. Anche Marche e Calabria, oltre alla Liguria (che supera tutti questi parametri), sono vicine al limite e rischiano dunque l'arancione.

Le regole della zona arancione

Chi non ha il Super Green pass: gli spostamenti in auto verso altri comuni della stessa Regione o verso altre Regioni/P.A. sono consentiti solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune (con autocertificazione). Restano consentiti invece gli spostamenti da comuni di massimo 5.000 abitanti, verso altri comuni entro i 30 km, eccetto il capoluogo di provincia.

È vietato l'accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi). E' vietato inoltre l'accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi), l'effettuazione di corsi di formazione in presenza e la pratica di sport di contatto all'aperto. Dal 10 gennaio comunque con il green pass di base non si potrà entrare neanche in piscina o in palestra in tutt'Italia a prescindere dalla zona.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Gennaio 2022, 12:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA