Regioni pronte a passare in zona bianca: tutte le regole. Ecco cosa cambia

Dalla prossima settimana alcune regioni potrebbero passare in zona bianca, ma questo non significa che non ci saranno delle regole da seguire. Da martedì prossimo toccherà a Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, mentre dal 7 giugno si aggiungeranno anche Abruzzo, Liguria e Veneto. Ma cosa cambierà in queste regioni?

REGIONI BIANCHE: LE REGOLE

Nelle zone bianche non c'è coprifuoco, quindi non ci sono orari da rispettare per gli spostamenti. Restano aperti bar e ristoranti, anche al chiuso. Contrariamente alle zone gialle e riaprono tutte le attività che fino ad ora sono rimaste chiuse, sempre senza limiti di orario. Se non vi sono limiti di orario va però chiarito che restano le regole anti covid da rispettare: quindi il mantenimento delle distanze di sicurezza e inodssare la mascherina.

In linea di massima si potrà tornare ad avere una vita quasi normale, solo che resterano chiuse le discoteche. Per i club ancora non è stata trovata una soluzione che possa conciliare questo tipo di attività con il rispetto delle misure anti Covid.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Maggio 2021, 13:06

