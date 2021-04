Covid, Rt ancora in calo a 0,85. Oggi i nuovi colori delle Regioni: la Campania spera nell'arancione

Nell'attesa di conoscere i nuovi colori delle Regioni, emergono i primi dati del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, come ogni venerdì. Scende ancora il valore dell'Rt nazionale, che cala oggi a 0.85 mentre l'indice la scorsa settimana era 0,92. Nel pomeriggio si conosceranno i nuovi colori delle Regioni, con l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza: la mappa del Paese non sarà però stravolta.

Attualmente quasi tutta Italia è in zona arancione, con sole quattro regioni in zona rossa: Campania, Puglia, Sardegna e Val d’Aosta. Tra queste, il passaggio alla fascia media di rischio è possibile soprattutto per la Campania, ma ci spera anche la Puglia, nonostante i dati degli ultimi giorni - soprattutto sui ricoveri e le terapie intensive - non siano clementi. Anche la Sardegna rischia molto probabilmente di continuare ad avere nuove restrizioni.

Tutte le altre regioni dovrebbero restare arancioni, anche se la Sicilia rischia. Ci sono inoltre alcune aree che mirano alla zona gialla: Lazio, Umbria, Veneto, Basilicata, Abruzzo, Molise e Alto Adige. Da ricordare, però, che come stabilito con le ultime regole del governo, non ci saranno zone gialle fino al 30 aprile.

Cosa succede nella zona rossa

Ci si può muovere solo per lavoro, salute, necessità con l’autocertificazione. Consentito ritorno alla residenza, domicilio o abitazione. Bar e ristoranti chiusi, sì servizio a domicilio e asporto (fino alle 18 bar, alle 22 altri). No visite a parenti e amici, se non a persone non autosufficienti (un adulto con due minori). Chiusi cinema, teatri, palestre, piscine, centri sportivi. Sì attività motoria vicino casa e sportiva nel comune, da soli e all’aperto. Chiusi i negozi – anche parrucchieri, barbieri, centri estetici – tranne servizi essenziali

Cosa succede nella zona arancione

Consentiti spostamenti nel comune tra le 5 e le 22, altrimenti solo per lavoro, studio, salute, necessità. Bar e ristoranti chiusi, sì servizio a domicilio senza limiti di orario e asporto (fino alle 18 i bar, fino alle 22 gli altri). Aperti i negozi, tranne nei centri commerciali in festivi e pre. Chiusi cinema, teatri, palestre, piscine. Si può praticare sport nel comune, all’aperto e da soli, o in centri sportivi all’aperto. Sì visite una volta al giorno, tra le 5 e le 22, verso una casa nel comune per 2 persone (under 14 e disabili esclusi).

