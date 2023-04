Regionali Friuli, affluenza alle 19 al 29,3%: in calo. Si sceglie il nuovo governatore

Hanno aperto questa mattina alle 7 i seggi per le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia. Si voterà in due giorni: oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Lo scrutinio inizierà al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti. Gli elettori chiamati alle urne in Fvg sono oltre 1,1 milioni, suddivisi in 215 comuni e 1.360 sezioni. In particolare, in 24 comuni, tra cui Udine, si voterà anche per il rinnovo di sindaco e Consiglio comunale. Lo scrutinio delle amministrative comincerà al termine dello spoglio delle schede regionali.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Aprile 2023, 21:43

