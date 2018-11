Giusy Pepi, il marito a Chi l'ha Visto?: «Io non l'ho mai toccata, non si abbandonano i figli per un altro uomo»

Il lieto fine sembrava possibile e vicino, maha voluto far sparire nuovamente le sue tracce. La modella originaria della Siberia, che ha partecipato anei primi anni duemila rappresentando la Lombardia, ha chiuso ilche aveva aperto dopo aver interrotto i rapporti con la sua famiglia. A Chi l'ha Visto? un nuovo appello della madre che teme il peggio. Tutto è iniziato quattro mesi fa e al termine dell'ultima puntata della trasmissione di Rai Tre una telefonata aveva riacceso le speranze.«La conosciamo, è un'amica di mia figlia e l'abbiamo sentita una settimana fa», ha detto una donna al telefono. A quel punto Maria, detta Masha, ha chiuso il profilo social che utilizzava e di cui la madre non era a conoscenza ed è tornato il silenzio. Maria è una ragazza bionda, alta e con gli occhi verdi. Ha 32 anni e si è trasferita in Italia insieme alla mamma dalla Siberia quando era molto piccola.Al concorso di bellezza era arrivata in finale e poi aveva intrapreso una carriera nello spettacolo. «Non va più sui social, noi speriamo che possa farsi viva con la redazione della trasmissione se non vuole parlare con noi», spiega il compagno della mamma. «Non abbiamo avuto nessuna discussione», rassicura commossa la mamma.