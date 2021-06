Uomo di 51 anni trovato morto in casa, ipotesi omicidio: «Traumi a testa e volto»

Giallo a Reggio Emilia dove un uomo di 51 anni è stato trovato morto nella sua casa, in via Stalingrado: il suo corpo aveva evidenti traumi alla testa e al volto e per questo motivo si pensa ad una morte violenta. L'ipotesi è che si tratti di un omicidio. Il cadavere è stato rinvenuto su segnalazione di un vicino di casa: sul posto i carabinieri del nucleo investigativo e della Compagnia di Reggio Emilia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Giugno 2021, 21:22

