Ruba una borsa ma viene “incastrato” dal tatuaggio. Ecco perché

Incastrato dal tatuaggio. E' proprio per questa ragione che un 37enne di Reggio Calabria è stato inchiodato alle sue responsabilità il 37enne di Reggio Calabria Angelo Berlingeri. Infatti al pregiudicato per reati di droga, armi e contro il patrimonio - e per questo recluso nel penitenziario di Arghillà - è stato notificato un nuovo mandato di cattura, questa volta per furto di una borsa e indebito utilizzo di una carta di credito che si trovava all’interno.



A operare sono stati i carabinieri della stazione di Reggio Calabria-Catona, in seguito a un anno d’intense indagini avviate dalla denuncia di una giovane derubata di una borsa nel novembre 2018 e coordinate dalla Procura reggina.



Secondo la ricostruzione dei militari, la borsa – al cui interno si trovavano documenti, effetti personali e una carta di credito BancoPosta – era stata sottratta con destrezza alla ragazza, “colpevole” soltanto d’averla lasciata incustodita per qualche istante, mentre si trovava dentro un negozio d’articoli nautici nel popoloso quartiere di Catona, periferia Nord della città.



Già pochi minuti dopo aver commesso il furto, il probabile autore stava trafficando con la credit card della sfortunata giovane in un vicino sportello BancoPosta, come emerso “tracciandone” l’utilizzo.



Acquisiti gli elementi necessari, i carabinieri hanno sùbito chiesto le immagini girate dall’impianto di videosorveglianza dell’ufficio postale di Catona, dov’era stata effettuata indebitamente la transazione da parte del presunto artefice del furto.



I militari sono risaliti con grande facilità a Berlingeri – che, per ironia della sorta, in quel periodo era sottoposto a obbligo di firma giusto presso la stazione di Catona dell’Arma – perché le immagini ne hanno immortalato i tratti, ma soprattutto grazie a un dettaglio “rivelatore”.



A "incastrare" il 37enne, l'inconfondibile tatuaggio che il pregiudicato sfoggiava a una mano senza minimamente preoccuparsi di nasconderlo alla vista della videocamera di sicurezza benché il dettaglio fosse ben noto anche ai tutori della legge

