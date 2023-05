Antonio ucciso a colpi di pistola in strada, aveva 29 anni. Il giallo dell'amico: «Lo ha portato in ospedale ed è andato via»

di Redazione web

Un giovane di 29 anni, Antonio Morelli, è stato ucciso a Reggio Calabria in circostanze sulle quali ha avviato indagini la Squadra mobile. Il giovane, dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di pistola, è stato portato da un conoscente nel pronto soccorso del Grande ospedale metropolitano, dove è morto poco dopo. La persona che ha accompagnato la vittima in ospedale si è allontanata subito dopo. La Squadra mobile ha avviato indagini per identificarla ed avere notizie su quanto é accaduto e sulle modalità dell'omicidio.

Le indagini della polizia

L'omicidio é avvenuto nel rione «Marconi», nella zona sud di Reggio Calabria.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Maggio 2023, 20:51

