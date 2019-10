È riuscito ad entrare, a percorrere per quasi tutta la loro lunghezza i viali del Parco reale fino a fermarsi alla vasca di Venere e Adone, dove si è tuffato riprendendosi in diretta Instagram. Protagonista della bravata il casertano Paolo Sforza, già noto per essersi tuffato in passato nella Fontana di Trevi a Roma vestito da centurione. Ieri ci ha riprovato alla Reggia borbonica, ed è riuscito ad entrare probabilmente dal varco di via Gasparri, approfittando del cambio di turno tra gli addetti alla custodia del parco.La bravata, come annuncia la Direzione della Reggia Vanvitelliana, affidata a Tiziana Maffei, costerà al casertano una denuncia. Per quanto riguarda la sicurezza del sito, sono state avviate «verifiche attraverso le riprese del sistema di sorveglianza del Palazzo per ricostruire correttamente l'accaduto e accertarne le responsabilità». Sulla vicenda è stata aperta anche un'indagine interna per accertare eventuali responsabilità dei custodi presenti. Il protagonista del bagno fuori stagione, dal canto suo, sostiene di aver agito proprio per mettere in luce le falle nella sicurezza.