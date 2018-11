Assiste la moglie in fin di vita: I colleghi gli regalano i loro giorni di ferie

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Perde la compagna di 44 anni restando con un bimbo di appena 3 anni da crescere da solo. Una storia dolorosa che ha colpito i colleghi, al punto che molti gli hanno donato non solo soldi, ma anche le proprie ferie per dargli la possibilità di stare più tempo con il figlioletto. È il gesto d’amore e solidarietà dei dipendenti della Clementoni, la nota azienda di Recanati che produce giocattoli, nei confronti di Daniele Pugnaloni, 44 anni, cugino del sindaco di Osimo Simone.Lo scorso 4 ottobre Daniele ha pianto la scomparsa prematura della sua compagna, Claudia Teslaru, con la quale 3 anni fa aveva messo al mondo il piccolo Christian e con la quale conviveva ad Osimo. Molti dei dipendenti hanno deciso di non mostrare solidarietà ed affetto solo a parole, ma di metterla anche in pratica. Hanno raccolto dei soldi in una colletta interna alla Clementoni, di cui una parte è stata donata a Daniele per aiutarlo a crescere Christian, e una parte ad una associazione no profit che si occupa di sostenere i bambini poveri nel mondo. Poi, molti degli stessi colleghi, si sono organizzati assieme alla direzione della Clementoni per usufruire di una legge dello Stato che permette, in determinate circostanze, di donare alcune ore delle proprie ferie e permessi a un collega in difficoltà.