Reddito di cittadinanza, flop dell’incentivo per trovare lavoro: 484 assunti in tre anni

di Lorena Loiacono

L’Osservatorio riporta anche i dati relativi all'incentivo per l’assunzione di lavoratori beneficiari o destinatari di NASpI, quindi dell'indennità mensile di disoccupazione: nel 2020 ha riguardato 5.028 persone, 4.159 nel 2021 e 3.985 nel 2022. In tre anni, quindi, sono state assunte 13.172 persone. Inoltre l’esonero contributivo totale per giovani, per le assunzioni a tempo indeterminato in base alla legge del 2020, sempre secondo i dati Inps ha riguardato 213.476 ragazzi solo nel 2022.

L’Osservatorio mette in luce anche un altro aspetto relativo alle tendenze del 2022: dati alla mano, lo scorso anno è aumentato notevolmente l’utilizzo dell’apprendistato.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Novembre 2023, 06:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA