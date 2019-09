Reddito di cittadinanza all'ex Br Saraceni, la vedova di Massimo D'Antona: «Stupita e turbata»

Non contesto la legge sul reddito di cittadinanza di contrasto alla povertà, ben venga, ma che venga usata in questo modo... significa che c'è qualcosa che non va

Mi auguro che governo e parlamento trovino modo di fare delle modifiche, ci sono persone molto più bisognose del reddito di cittadinanza di chi è ai domiciliari e non ha finito di scontare la sua pena. Non tutto ciò che è legale è giusto

Lunedì 30 Settembre 2019, 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA