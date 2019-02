Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 15:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono passati pochi giorni da quandoe la RdC Card, la carta con cui sarà possibile (da aprile) spendere i soldi del sussidio: dal 6 marzo il sito che fornisce requisiti, calcolo e modalità di presentazione della domanda sarà operativo, e da quella data le stesse domande potranno essere presentate anche online oltre che alle Poste o al Caf.Ieri è scoppiato però un piccolo caso: un consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Bari, Filippo Melchiorre, ha postato alcune foto di interminabili code all’Ufficio anagrafe, con decine di persone asserragliate in fila. «È una vergogna se per ottenere un servizio pubblico essenziale ti devi sottoporre a tutto questo», scriveva il consigliere. E qualcuno, sui social, ha collegato le lunghe code ad eventuali cambi di residenza proprio per. Ma come stanno davvero le cose?Ottenere il reddito di cittadinanza passa da inevitabili requisiti legati all’Isee, ovvero l’indicatore della situazione economica equivalente: come si legge, il sussidio è concesso ai nuclei familiari con valore ISEE inferiore a 9.360 euro, un valore del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) non superiore a 30mila euro, un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6mila euro per il single (incrementato in base al numero dei componenti della famiglia, alla presenza di più figli o di componenti con disabilità) e un valore del reddito familiare inferiore a 6mila euro annuiPer presentare la domanda dunque bisogna calcolare il proprio ISEE: il riferimento è il nucleo di famiglia, ovvero quello che comprende tutti i cittadini residenti allo stesso indirizzo che risultano appunto sullo stato di famiglia. Ai fini del calcolo si considerano i redditi di tutti i componenti del nucleo.Qui nasce l’inghippo: per ridurre il montante reddituale, il cittadino può fissare la propria residenza fuori dal nucleo di famiglia, in modo da dichiarare il reddito della sola persona che farà la domanda per il reddito di cittadinanza. Quindi teoricamente basterebbe ‘uscire’ dal proprio nucleo di famiglia, basando la propria residenza altrove (anche se si resta a vivere nella stessa abitazione), per avere un ISEE più basso ed accedere ai requisiti.Ma i redditi di riferimento per l’ISEE del 2019 non sono quelli attuali, ma quelli di due anni prima, ovvero il 2017: particolare che complica alquanto la procedura descritta, che peraltro non presenta nulla di nuovo. Già in passato infatti per abbassare il proprio ISEE ed accedere ad ogni tipo di agevolazione, esisteva questa prassi: come sempre in questi casi, il problema non è chi cerca di aggirare la legge, ma dello Stato che dovrebbe evitare questi abusi con maggiori controlli.Dunque, tornando alle code all'Ufficio Anagrafe di Bari, cosa c'è di vero? Certamente, come detto, la prassi del cambio di residenza può tornare utile per il futuro per chi volesse abbassare il proprio ISEE. Ma come scrive BariToday, non è la prima volta che gli uffici del Comune pugliese vengono presi d'assalto: già ad agosto accadde la stessa cosa. Dunque, come peraltro sottolineato anche dallo stesso consigliere che ha postato le foto, è difficile che ci sia davvero un legame tra le code agli uffici e il reddito di cittadinanza, ma si tratta più che altro dell'annoso problema che si portano dietro molti comuni: la carenza di personale.