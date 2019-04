«Reddito di cittadinanza? Mi hanno dato solo 40 euro, non ci faccio nemmeno la spesa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilè ormai un caso nazionale: sebbene fosse noto che la famigerata cifra di 780 euro non sarebbe stata erogata a tutti coloro che ne avessero fatto richiesta, in molti hanno erroneamente pensato il contrario. Tra di loro un 67enne di nome, somalo di origini e in Italia da 32 anni: intervistato dal quotidiano La Stampa, che ha raccontato la sua storia, ha detto di aver ricevutoAlale, pensionato, riceveva la pensione minima di 500 euro: si aspettava, ma la realtà è stata diversa. «Ho pensato si fossero sbagliati - le sue parole - Ho rinunciato ai 200 euro di sovvenzione che avevo con i servizi sociali perché ero sicuro di prenderne di più. Ma con questa non ci faccio la spesa neanche al supermercato».Alale, che vive in una casa popolare, aveva un: per i parametri di legge non può avere più di 500 euro di pensione, e 40 euro - appunto - di reddito di cittadinanza, secondo i criteri del governo. E non l’ha presa bene: «Mi sento un po’ preso in giro,alle ultime elezioni, ma adesso cambierò».