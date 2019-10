Usa il reddito di cittadinanza per pagare i drink al bar: il barista si rifiuta e lei lo aggredisce

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 15:58

na donna ubriaca di milano è stata protagonista di una rissa in un locale di Trieste dove la polizia locale è dovuta intervenire per sedare il diverbio. La donna voleva pagare con i soldi del reddito di cittadinanza i drink consumato, ma il barista ha dimostrato la sua disapprovazione, mandandola su tutte le furie.La cliente si trovava nel locale con il suo compagno. Al momento di pagare hanno mostrato la carta del reddito di cittadinanza, ma il barista si è rifiutato. Dopo la lite hanno provato a fuggire senza pagare, ma è stato a quel punto che sono stati sorpresi da una volante della polizia che li ha fermati. La coppia, entrembi sui 40 anni, ha continuato ad essere aggressiva anche nei confronti degli agenti.I due sono finiti in carcere e dovranno rispondere delle accuse di oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, rifiuto di declinare le proprie generalità, percosse e ubriachezza molesta.