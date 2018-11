Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La gran parte degli affari sul web (quasiall'anno solo in Italia) si basa sui. Un giro di soldi notevole per un mercato, quello dell'online, che è ancora praticamente privo di regole antifrode. E così, la domanda di recensioni da parte delle aziende si incontra con l'offerta dei "recensori di professione", che vengono pagati in cambio di. Risultato? una grande truffa per gli utenti che fanno acquisti nel mercato online, persuasi da recensioni che non corrispondono alla verità. Lo racconta Nicola Pinna nella sua inchiesta per La Stampa, che ha fatto un esperimento.LEGGI ANCHELa truffa è questa: le aziende che sfruttano il mercato del web vanno a caccia di utenti che diano buoni buoni voti alle loro merci. Li contattano su facebook e li pagano. Li convincono a comprare uno dei loro prodotti, rimborsano integralmente la spesa e poi pretendono una recensione. A volte questa "operazione" viene anche pagata, dai 5 ai 10 euro.L'esperimento de La Stampa è consistito nell'iscrizione a vari gruppi social come "ItReview recensori" e "Amazon recensioni Italia", da dove arrivano le proposte, più o meno esplicite, ma la sostanza è sempre la stessa: «Sei disposto a comperare e recensire un mio prodotto?». Una volta fatto l'acquisto, subito dopo aver messo la recensione online arriva il bonfico dell'azienda che vende il prodotto, e che rimborsa la cifra impiegata per l'ordine. I prodotti poi si possono rivendere in poche ore su ebay, ricavandone almeno l'80% del pezzo iniziale.L'esperimento de La Stampa è proseguito prosegue fino a 100 acquisti e 800 euro guadagnati, per i quali sono stati necessari tre cambi di account Amazon. La piattaforma conosce il raggiro delle recensioni e tenta di contrastarlo andando andando a caccia di profili sospetti, ovvero quelli che fanno troppe recensioni.Il problema è che per aggirare il ban di Amazon è sufficiente creare un profilo nuovo per continuare a fare "affari". A spese dei clienti, quelli veri, che comprano basandosi su rcensioni pilotate.