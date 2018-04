Trovata Rebecca, la quindicenne scomparsa 4 giorni fa in provincia di Sondrio

«Rebecca torna da noi, tutto si sistema», studentessa di 15 anni scomparsa da tre giorni: l'appello dello zio

È stata ritrovata, la studentessa comparsa nell'alta Lombardia da 4 giorni. Dalle prime informazioni sta bene. La ragazza quindicenne di, è stata trovata a Morbegno, la città dove frequenta il liceo linguistico «Nervi Ferrari» e dove il giorno della scomparsa, lunedì scorso, avrebbe dovuto recarsi alle lezioni, ma non era mai arrivata facendo scattare l'allarme degli zii con i quali vive da tempo (i genitori vivono in Brasile).Del caso si erano da subito occupati i carabinieri di Morbegno e della Compagnia di Sondrio. Gli amici e conoscenti della liceale avevano postato la sua foto sui social e affisso volantini con l'immagine della ragazza in più punti di Morbegno e altrove.