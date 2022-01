Calendario "Stop al Bullismo e al Cyberbullismo 2022": l'iniziativa con ragazzi dai 6 ai 18 anni

Anche quest'anno il presentatore televisivo e attore Fabio De Nunzio, presidente dell'associazione “Bullismo, No Grazie” e il Comitato UISP Ciriè Settimo Chivasso del presidente Ferruccio Flavio Valzano hanno collaborato insieme per la realizzazione del Calendario Stop al Bullismo e al Cyberbullismo 2022. Le foto sono state realizzate con i ragazzi dai 6 ai 18 anni delle società sportive del Borgonuovo Settimo guidate da Lisa Sella e dall’ Associazione Hochey Breganze guidate da Stefano Volpe.

Si tratta di un progetto di sensibilizzazione per far riflettere ragazzi e ragazze sui danni che questo fenomeno può causare, e cercare di aiutare il più possibile tutti coloro che purtroppo entrano in questa problematica e a volte non riescono ad uscirne. Il bullismo e il cyberbullismo costituiscono ormai un problema sociale che coinvolge gli adolescenti e i loro genitori: sono all’ordine del giorno notizie di violenze, di aggressioni e in qualche caso anche di suicidi di giovanissimi.



Con la realizzazione del calendario si è voluto creare uno strumento che nelle case, negli uffici e nelle scuole aiutasse a ricordare ogni giorno che sono molteplici i pericoli in cui possono incorrere i ragazzi e che tutti hanno il dovere di impegnarsi sempre nella prevenzione e lotta del bullismo.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Gennaio 2022, 14:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA