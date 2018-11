Reagisce agli insulti razzisti, calciatore 15enne espulso e squalificato per cinque giornate

«Ti faccio diventare famoso»: così un 35enne finto talent scout adescava e violentava bambini, arrestato​

Per tutta la partita era stato bersagliato da, provenienti dagli spalti ma anche da alcuni avversari in campo. La rabbia e la frustrazione hanno però finito per giocare un brutto scherzo ad un baby, di origini senegalesi, che ha deciso di farsi giustizia da solo. Dopo essere stato, il giovane calciatore è stato anche, ma la sua società d'appartenenza ha già annunciato che non farà ricorso contro la decisione del giudice sportivo.È quanto accaduto in provincia di, durante una gara valida per il campionato di. Ilmilitante nel Casentino, era statodagli spettatori e dagli avversari per il. Furioso e frustrato, il giovane calciatore aveva aggredito un avversario, costringendo l'arbitro della gara a mostrargli il. Al termine della gara, però, al 15enne sono arrivate le scuse degli avversari che si sono presentati nello spogliatoio.«Il ragazzo ha sbagliato ma va tenuto conto anche delle provocazioni», hanno detto i suoi dirigenti dopo le cinque giornate di stop. L'episodio aveva lasciato interdetto anche l'allenatore della squadra avversaria: «Si è reso conto di quanto accaduto e a fine partita ha mandato i ragazzi che avevano pronunciato quelle frasi nel nostro spogliatoio per chiedere scusa», ha raccontato il tecnico del 15enne.perchè anche «il ragazzo ha sbagliato. Non si reagisce con la violenza».