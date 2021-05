Razzo cinese incontrollato rientra in atmosfera: allerta della Protezione Civile per l'Italia, quando e dove

È previsto al momento per il 9 maggio, con un'ampia finestra di incertezza, il rientro incontrollato in atmosfera del secondo stadio del razzo cinese 'Lunga marcia 5B'. Per seguire le operazioni di rientro ci sarà questa sera la prima riunione del tavolo tecnico al Dipartimento della Protezione Civile alla quale parteciperà, oltre all'Agenzia spaziale italiana, un membro dell'ufficio del Consigliere militare della Presidenza del Consiglio e rappresentati di Vigili del fuoco, Coi, ministero degli Esteri, Enac, Enav, Ispra e la Commissione Speciale di Protezione civile della Conferenza delle Regioni.

Vista l'ampia finestra d'incertezza sulla data e sull'orario di rientro, sottolinea il Dipartimento della Protezione Civile, «non è quindi ancora possibile escludere la remota possibilità che uno o più frammenti del satellite possano cadere sul nostro territorio».

