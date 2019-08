Uomo ucciso dalla compagna con una coltellata

Un uomo di 61 anni è morto nella notte in ospedale a Ravenna in seguito a una coltellata inferta, secondo quanto finora accertato, dalla compagna di 51 anni con cui da quattro mesi gestiva un chiosco di piadine a Lido Adriano, sul litorale ravennate. La discussione tra i due, entrambi residenti in provincia di Piacenza, è partita verso l'una al chiosco, al culmine della quale la donna ha dato una coltellata all'addome al compagno. Lui è morto poco dopo in ospedale. La donna è stata arrestata.



Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri ci sarebbero motivi di natura passionale: la donna avrebbe contestato all'uomo di intrattenere altre relazioni. Al culmine della lite, è stato sferrato un solo fendente che ha centrato l'uomo all'addome provocandogli una profonda ferita. I due sono poi usciti in strada per chiedere aiuto. Sul posto sono subito arrivati 118 e carabinieri del Radiomobile e della locale Stazione. L'uomo è morto verso le 2.45. Marted√¨ 13 Agosto 2019, 12:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA