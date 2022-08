Sedicenne di colore lasciato fuori al concerto di Capo Plaza. La denuncia sui social: «Locale razzista»

I ragazzi bianchi entrano, quello di colore resta fuori dal locale senza motivazioni. È successo a Ravenna, in occasione del concerto del rapper Capo Plaza, organizzato al locale "Marina Bay." A denunciare il fatto è l'associazione "Mamme per la pelle", fondata da Gabriela Nobile, che si occupa dei casi di discriminazione in Italia. «Entrano tutti i suoi amici (bianchi) e lui resta fuori senza nessuna motivazione - si legge sul post Facebook dell'associazione no profit -. Chiama i genitori che si recano sul posto e fermano una volante per raccontare l’accaduto. "Ci spiace signora il locale può fare quello che vuole, è un luogo privato"», si legge.

La denuncia social

Il ragazzo che sarebbe stato discriminato si chiama Biniyam e ha 16 anni. «Concerto di Capo Plaza del 12 agosto. Biniyam ha 16 anni - si legge nel post di "Mamme per la pelle" -. Non sta più nella pelle, il suo idolo è in concerto vicino casa sua. Ha preso il biglietto mesi prima, sa tutte le canzoni a memoria, si organizza con gli amici, convince mamma e papà ad andare anche se è tardi la sera. Arrivano alle 23.15 al Marinabay, a Marina di Ravenna - racconta Nobile - ma qualcosa va storto. Entrano tutti i suoi amici (bianchi) e lui resta fuori senza nessuna motivazione».

«Capo Plaza deve sapere»

Il concerto di Capo Plaza a Ravenna si è tenuto venerdì sera. Secondo quanto riportato dall'associazione, il caso di Biniyam non sarebbe isolato, ma come lui sarebbe rimasti fuori «anche un gruppo di nordafricani». Il fatto avrebbe sconvolto il ragazzo discriminato, rientato a casa «pieno di rabbia e dolore».

«Mamme per la pelle farà un esposto in procura e chiamerà tutti i media. Speriamo che così facendo questo locale razzista venga presto chiuso. Vogliamo inoltre che Capo Plaza sia al corrente di quello che accade durante i suoi concerti e provi a porvi rimedio», chiosa il post di denuncia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Agosto 2022, 13:03

