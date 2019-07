Bimbo di 5 anni cade in piscina e rischia di annegare: è gravissimo

Unha rischiato di annegare dopo essere caduto nella piscina di un residence nel ravennate: il piccolo, di origine romena, èe rianimato da alcuni adulti presenti nel residence, tra cui il bagnino, che gli hanno prestato i primi soccorsi in attesa dei medici in arrivo. Il bimbo era in vacanza coi genitori: è stato visto annaspare in acqua, scena che ha fatto subito preoccupare il bagnino.Il bambino è statoal pronto soccorso del Bufalini di Cesena: ora è ricoverato in gravi condizioni ed è in coma farmacologico. L’episodio, che ricorda in modo preoccupante, è avvenuto ieri intorno alle 13 nel residence a Casal Borsetti, frazione costiera del comune di Ravenna sul litorale, a 15 km dalla città.