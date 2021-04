Rave party in un parco a Bologna: centinaia di ragazzi ballano senza mascherina

Centinaia di persone, con musica ad alto volume, ammassati e quasi tutti senza mascherina. È quello che è andato in scena a Villa Angeletti, parco della prima periferia di Bologna, dove dal primo pomeriggio si sono radunate moltissime persone per una festa. Sono decine i video postati sui suoi social dove si vede una situazione ben al di là dei divieti e dalle prescrizioni previsti per contrastare la pandemia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Aprile 2021, 18:00

