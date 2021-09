Treviso, rave non autorizzato sulle sponde del fiume Piave: identificati 50 giovani

Identificati una cinquantina di giovani, per la maggior parte residenti nel Trevigiano, ma non solo, nel rave della scorsa notte sulle due sponde del fiume Piave, a nord del Montello in Veneto. La festa non autorizzata è stata segnalata dai residenti nelle vicinanze, infastiditi dalla diffusione di musica ad alto volume.

L'intervento dei carabinieri è stato fatto nel comune di Crocetta del Montello (Treviso) dopo che il gruppo, secondo quanto si è appreso, più volte aveva cercato di cambiare posizione nella boscaglia probabilmente al fine di non essere localizzato. I reati per i quali i partecipanti al "rave mobile" potrebbero essere deferiti alla magistratura sono quelli di disturbo alla quiete pubblica e invasione di suolo altrui.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Settembre 2021, 19:19

