Ravanusa, il VIDEO choc dell'esplosione: saltano le porte in tutta la via

Pochi attimi che racchiudono l'esplosione, un rumore assordante e, poi, il vuoto. E' questo il contenuto agghiacciante del video dell'esplosione per una fuga di gas avvenuta a Ravanusa, Agrigento, che ha fatto crollare una serie di edifici. Il filmato è diventato virale: il terrificante boato e il rumore del crollo delle palazzine hanno sconvolto il web.

Un'onda d'urto violentissima che ha letteralmente piegato saracinesche e portoni in metallo: sembra sia esplosa una bomba.

Intanto sono decine le famiglie che abitano nella zona attorno a via Trilussa, dove è avvenuta ieri sera l'esplosione, che dopo lo scoppio sono senza energia elettrica e quindi senza acqua. «Non sappiamo come entrare in casa - dice la signora Rosalia Cacioppo - perché non c'è luce e neppure acqua». La Procura ha posto sotto sequestro una zona di circa 10 mila metri quadri, tutti attorno al 'craterè, dove sono crollate quattro palazzine.

