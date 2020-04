Raul e Monica, i medici si sposano in Comune ma tornano subito in prima linea nei reparti Covid

Il loro mestiere è ad alto rischio, e mi hanno chiesto di essere uniti nell'amore per tutelare la vita dei loro figli nel caso il futuro si rivelasse infausto. Ma io non lo voglio pensare nemmeno per un attimo

Viviamo settimane drammatiche, in lotta contro il nemico invisibile. Oltre al pragmatismo delle azioni e al lavoro di tutti i giorni per battere il virus, dobbiamo vivere anche di speranza e di amore. La loro è una storia di speranza e di amore, e abbiamo bisogno di sentire anche questo, oggi: speranza

Auguro ai due futuri sposi tutta la felicità di questo mondo, Parma brilla della vostra speranza. Il vostro è il bacio della lotta e della speranza

