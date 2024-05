Rapporto Istat, la famiglia cambia ma è più povera: i dieci anni più lunghi del Belpaese

di Lorena Loiacono

Matrimonio all’italiana, addio. Le famiglie di oggi cambiano forma: 4 nuclei su 10 sono di nuova generazione vale a dire con coppie non coniugate, allargate, monogenitoriali e single. Non rientrano quindi nella visione cosiddetta tradizionale circa 18,5 milioni di persone. E nel frattempo in Italia diminuiscono i giovani e aumentano i bambini che vivono in povertà. È questo il ritratto dell’Italia del 2024, proposto dal Rapporto annuale dell’Istat illustrato ieri dal presidente Francesco Maria Chelli.

FAMIGLIE DI OGGI. Nel 2022-2023 il 39,7% dei nuclei è composto da coppie non coniugate, famiglie ricostituite, single e monogenitori non vedovi: 20 anni fa erano il 21,9% del totale. «Tra gli adulti tra i 25 e i 64 anni - spiega Chelli - è raddoppiata la quota di quanti vivono senza partner, dal 10,9 al 22,1% del totale, ed è cresciuta dal 5,4 al 14,6% la quota di quanti vivono con un partner senza essere coniugati».

GENITORI IN RITARDO. Qualunque sia la forma, resta il fatto che i giovani mettono su famiglia sempre più tardi, probabilmente in attesa del lavoro e della stabilità. Nel 2022 infatti il 67,4% dei 18-34enni vive ancora in famiglia, rispetto al 59,7% di 20 anni prima, nel 2002. Vengono quindi posticipate anche le nozze e la procreazione: nel 2022 l’età media al primo matrimonio è di 36,5 anni per lo sposo, rispetto ai 31,7 nel 2002, e 33,6 anni per la sposa rispetto ai 28,9 nel 2002. Il primo figlio arriva, per la mamma, a 31,6 anni: nel 2002 arrivava invece a 29,7 anni.

SOS GIOVANI.

200MILA CULLE VUOTE. In Italia mancano all’appello anche 200.000 bambini: 30 anni fa, infatti, non sono nati i potenziali genitori. Quindi, in prospettiva futura, il calo demografico andrà sempre peggio.

STIPENDI DEBOLI. Dal 2013 il potere d’acquisto delle retribuzioni lorde in Italia è diminuito del 4,5%: un dato allarmante se confrontato con le maggiori economie europee dove è cresciuto, come in Francia dell’1,1% e in Germania del 5,7%.

POVERI ITALIANI. Negli ultimi 10 anni, dal 2014 al 2023, l’incidenza di povertà assoluta individuale è aumentata del 2,9%. Gli operai soffrono di più visto che sono passati dal 9% del 2014 al 14,6% del 2023.

BAMBINI A RISCHIO. Nel 2023 sono stati soprattutto i minori a vivere in povertà assoluta. Rispetto ad una media generale del 9,8% di poveri nella popolazione italiana, il dato che riguarda i minori si impenna al 14%. Un dato che investe la serenità e la tenuta delle famiglie anche perché il 5,9% dei minori di 16 anni soffre per la deprivazione alimentare.

