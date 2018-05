Rapinata e trascinata per metri: manette a coppia di criminali

I carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno sottoposto a fermo per rapina aggravata due soggetti già noti alle forze dell'ordine, Francesco Garofalo, 34enne di Cardito e Immacolata Piscopo, 29enne di Frattamaggiore. I due sono ritenuti responsabili della rapina perpetrata il 9 maggio ai danni di una 54enne del posto la quale, mentre camminava su via Casaluce di ritorno dal supermercato, è stata affiancata dai due in sella a uno scooter. Arrivati alle spalle della donna, le hanno strappato la borsa dalle mani facendola ruzzolare a terra per metri e procurandole numerose contusioni alle braccia e ad una spalla.

I due sono sfrecciati via, la donna, riversa a terra, è stata soccorsa da alcuni passanti, poi ha chiamato il 112, denunciando l'accaduto ai carabinieri intervenuti sul posto. i militari hanno identificato i rapinatori in poco tempo, grazie anche alle immagini delle telecamere private e ai dettagli sull’abbigliamento della coppia. Durante la perquisizione a casa di Garofalo i militari hanno recuperato la borsa sottratta alla vittima contenente ancora 150 euro, il telefono cellulare e vari effetti personali; all’esterno c’era, invece, lo scooter utilizzato per la rapina. I due complici sono stati inoltre riconosciuti dalla vittima e ora si trovano nelle carceri di Poggioreale e Pozzuoli dove resteranno in attesa che si celebri il processo.