Preso l'uomo che rapinava gli anziani. La confessione choc al giudice: «I soldi mi servivano per la droga»

di Redazione Web

Renato Meneguz si è reso protagonista di tre rapine ai danni di altrettanti anziani. A confermarlo è stato lo stesso uomo, di 50 anni, davanti al giudice. Nella sua confessione, infatti, ha dichiarato: «I soldi mi servivano anche per la droga», ammettendo di fatto la sua colpevolezza ai danni di una 81enne in casa sua, un sacerdote in canonica e un 80enne in strada.

Leggi anche > Rapina violenta, anziano tabaccaio legato con le fascette e la pistola puntata in faccia: ricercato rapinatore straniero

Il 50enne difeso dall'avvocato Alessandra Nava è stato interrogato nella mattinata di giovedì 5 gennaio e, davanti al giudice Marco Biagetti, ha ammesso le proprie responsabilità in tutti e tre i colpi ai danni di diversi anziani di Treviso. Per lui è scattata la convalida della misura cautelare di arresti domiciliari. Consentiti gli spostamenti al lavoro da muratore che svolge e l'obbligo di presentarsi al Serd.

Le rapine

I tre episodi risalgono tutti al novembre scorso. Tutti e tre commessi nel giro di 24 ore, in varie località della provincia di Treviso. Vittime dei furti sono, rispettivamente, una 81enne sorpresa dall'uomo in casa, un anziano sacerdote violentemente aggredito nella canonica della sua Parrocchia e un 80enne strattonato in strada mentre stava facendo una passeggiata. A creare più sgomento è stata proprio l'aggressione a Mareno di Piave a don Adriano Zanette, classe 1945, a cui il 50enne aveva in precedenza già chiesto dei soldi e che il 27 novembre, ha spinto violentemente contro il muro costringendolo a sborsare i soldi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Gennaio 2023, 21:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA