Rapinatori nel bar: picchiato commerciante, fuga con 7mila euro

Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I rapinatori irrompono nel bar, picchiano il figlio del proprietario colpendolo alla testa col calcio di una pistola e poi fuggono col bottino: 7mila euro. E' accaduto nel pomeriggio a Lecce, in viale della Repubblica. In due, armati e col volto coperto da un passamontagna, hanno fatto irruzione nel bar "Andrea". C'è stato un tentativo di reazione da parte del figlio del proprietario, che per questo è stato aggredito e picchiato. Subito dopo i due malviventi si sono impossessati del denaro e sono fuggiti. Nella fuga hanno perduto l'arma, che è stata recuperata dalla polizia. Sul posto anche un'ambulanza del 118, per le cure al commerciante ferito.