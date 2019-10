Sorprende i rapinatori in casa, anziano picchiato e legato: ha fratture multiple alle costole

La vittima, nonostante le ferite, è riuscita a liberarsi: ha raggiunto la casa del vicino e ha dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Giba, del Nucleo radiomobile della Compagnia di Carbonia e un'ambulanza che ha trasportato il ferito all'ospedale di Carbonia. I medici hanno riscontrato fratture multiple alle costole e problemi alla milza: almeno 35 giorni di prognosi. I carabinieri adesso stanno cercando di rintracciare i responsabili. Da quanto si apprende avrebbero già imboccato la pista giusta, concentrando l'attenzione su alcuni giovani del posto.

Domenica 27 Ottobre 2019, 15:19

Ha sorpreso duementre stava rincasando ed è statocon un piede di porco e legato a terra. Un, che vive da solo dopo essere rimasto vedovo da poco, è stato ricoverato in ospedale con fratture multiple alle costole e lesioni alla milza.È accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 18.30, in una casa di campagna isolata di, nella zona del. I malviventi, a volto coperto, approfittando dell'assenza dell'anziano si erano introdotti in casa e, appena scoperti, non hanno esitato a colpirlo ripetutamente con violenza alla testa e all'addome, per poi lasciarlo tramortito e legato a terra con del nastro adesivo.I rapinatori, dopo aver preso gioielli, denaro e orologi, sono fuggiti dall'abitazione, dove ad attenderli c'era un complice a bordo di un'auto.