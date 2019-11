Rapinato, picchiato e costretto a prelevare 250 euro al bancomat: l'incubo alla stazione VIDEO

Ragazzo di 18 anni picchiato e rapinato sul treno: arrestati due stranieri

, privato del suo smartphone e del denaro che aveva in tasca, edal bancomat della stazione: è la disavventura capitata ad un ragazzo in stazione a Chivasso. Il giovane stava aspettando l'ultimo treno per tornare a casa: in tre lo hanno accerchiato, lo hanno rapinato e poi preso a calci e pugni, costringendolo a dar loro altri soldi dopo aver prelevato dal bancomat.Riuscito a scappare approfittando di un momento di distrazione dei tre aggressori, il giovane ha presentato denuncia alla polizia ferroviaria di Chivasso: gli agenti dopo aver visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza della stazione hanno riconosciuto uno degli aggressori durante un sopralluogo in stazione e dopo un breve pedinamento fino a un esercizio commerciale poco distante hanno bloccato anche il secondo complice.