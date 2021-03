Rapinano una donna, arrestati: c'è anche la ragazza indagata per la morte di Daniel e Riccardo dopo un festino

Si erano messi a fare l'autostop, chiedendo un passaggio ad una donna di mezza età che, giudicando dalle apparenze, li aveva giudicati due bravi ragazzi. Pochi minuti dopo, però, un 24enne e una 21enne hanno pensato bene di rapinare quella donna, togliendole con la forza il portafogli e lo smartphone. I due giovani sono stati fermati poco dopo la denuncia e al momento dell'identificazione, i carabinieri di Colico (Lecco) non potevano credere ai loro occhi.

La 21enne fermata per la rapina era infatti E.D.M., giovane di Chiavenna (Sondrio) che era stata prima indagata e poi imputata per la morte di Riccardo Micheli e Daniel Ghedin (foto di copertina) di 18 e 19 anni. I due ragazzi, infatti, erano deceduti per una overdose dopo un festino illegale tenutosi il 26 aprile dell'anno scorso: la 21enne è accusata di aver ceduto gli stupefacenti rivelatisi fatali.

La rapina è avvenuta domenica scorsa: dopo essere stata privata dello smartphone e del portafogli contenente 80 euro in contanti, la donna aveva denunciato l'accaduto ai carabinieri di Colico. I militari, grazie all'identikit fornito dalla donna, poche ore dopo avevano già fermato E.D.M. in compagnia dell'amico R. V., 24enne di Morbegno. I due giovani, dopo una notte trascorsa in cella di sicurezza, sono comparsi ieri mattina in tribunale a Lecco. Sottoposti a obbligo di firma, i due saranno giudicati per furto aggravato il prossimo 13 aprile, mentre la 21enne dovrà comparire in aula anche a settembre per la morte dei due ragazzi a Colico, nell'ambito del processo in cui è accusata di cessione di stupefacenti e morte come conseguenza di altro delitto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Marzo 2021, 15:33

