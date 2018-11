Anziani picchiati e rapinati in casa da tre banditi: banditi fuggono con 350 euro

Due anziani di 90 anni sono stati aggrediti e picchiati ieri sera nella propria abitazione a Vicenza da tre malviventi che li hanno poi rapinati. I carabinieri di Vicenza, che svolgono le indagini, hanno accertato che i tre banditi, tutti con il volto coperto, sono entrati nell'abitazione rompendo una finestra al piano terra.



I malviventi hanno quindi costretto le vittime a rimanere sedute, percuotendole anche al volto e alla testa affinché non reagissero e non gridassero. Poi hanno rovistato tra le stanze della casa impossessandosi di 350 euro in contanti e pochi ori.



La rapina è durata alcuni minuti. Fuggiti i banditi, la coppia ha avvisato del fatto un figlio il quale, dopo aver raggiunto i genitori, ha chiamato il 112. I due anziani, che hanno riportato alcune escoriazioni, sono stati medicati dal personale del 118.

Sabato 17 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:44