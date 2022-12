Rapina violenta, anziano tabaccaio legato con le fascette e la pistola puntata in faccia: ricercato rapinatore straniero

di Redazione web

E' ancora sotto choc il tabaccaio di 75 anni di Santa Giustina, provincia di Rimini, aggredito da un rapinatore che lo ha spinto all'interno del locale, legato con fascette ai polsi e minacciato con la pistola puntata in faccia. Un uomo, di origini straniere, ha atteso la fine dell'orario di lavoro, le 23.30, per entrare nel negozio e compiere una serie di atti violenti per mettere paura al negoziante ed impedire qualsiasi possibilità di difendersi. Obiettivo, rubare l'incasso di una lunga giornata di lavoro.

Attesa la chiusura

Quando ormai la zona era deserta, visto l'orario, il rapinatore è entrato dall'ingresso posteriore e ha immobilizzato l'anziano proprietario, arraffando tutto quello che ha trovato: circa 5 mila euro di incasso, gratta e vinci per un valore di 12 mila euro e non soddisfatto, è andato via prendendo anche l'Audi del titolare da cui si è fatto dare le chiavi, custodite nella tasca della giacca. Appena è riuscito a divincolarsi dalle fascette, il tabaccaio ha chiamato le forze dell'ordine, che ora si stanno occupando delle indagini.

Rapinatore violento

Secondo la testimonianza della vittima, il rapinatore, un uomo di colore, presumibilmente straniero, ha agito da solo all'interno del locale, ma non si può ancora escludere la presenza di un palo all'esterno, particolare al vaglio degli inquirenti. La polizia ha già acquisito i filmati delle telecamere interne ed esterne del locale, ma saranno visionate anche le immagini di altri esercizi pubblici nelle aree limitrofe.

Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Dicembre 2022, 10:04

